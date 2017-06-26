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«Кінець світу» в Києві: потужна злива налякала мешканців столиці

«Кінець світу» в Києві: потужна злива налякала мешканців столиці
У понеділок, 26 червня, в Києві пройшла злива - з потужними поривами вітру і місцями з мікросмерчами, інформує replyua.net. Користувачі соціальних мереж стверджують, що такого дощу давно не було.

«Дощ стіною, буря, мікросмерч. Київ залило, люди в шоці», «Сьогодні о 16:00 пішов сильний дощ, що дуже здивувало громадян, які не взяли парасольки. Але якби і взяли, злива був такої сили, що це навряд чи це допомогло », - пишуть користувачі мережі. Деякі кияни навіть пожартували про те, що вже прийшов «кінець світу».

Тим часом, на сьогодні синоптики прогнозували на заході, півночі та в центральних областях України погіршення погоди. Зокрема, попереджувало ся про дощі і сильному вітрі, проінформіроівалі в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. «26 червня у західних, вдень у північних та більшості центральних областей грози, подекуди шквали 15-20 м / с. На Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах місцями сильні дощі », - повідомили рятувальники. В цілому, за інформацією синоптиків,літо поточного року в Україні передбачається мінливим: якщо поточний місяць був дощовим та помірно теплим, то липень і серпень очікуються сухими та жаркими.




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