Возобновление подачи горячей воды в Киеве снова перенесли

Петр Пантелеев, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, в понедельник утром в ходе брифинга заявил о том, что подача горячей воды в пять районов столицы возобновится завтра, 27 июня, после того, как свою работу начнет ТЭЦ-6.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинские новости, технологический процесс подключения ТЭЦ-6 начался еще в субботу, и Пантелеев подчеркнул, что «он надеется на возобновление подачи горячего водоснабжения со вторника». Заместитель председателя отметил, что киевские власти будут осуществлять контроль над погашением задолженности перед «Укртрансгазом», и выплата долга будет контролироваться, чтобы эта ситуация не повторилась вновь. Напомним, что несколько тысяч жилых домов в Дарницком, Днепровском, Подольском, Деснянском и Оболонском районах столицы отключены от горячей воды.
Причиной в Киевэнерго назвали огромный долг города за теплоэнергию – 4,9 миллиардов гривен. Ранее Пантелеев заявлял, что в пяти районах города горячую воду дадут сегодня, 26 июня. В КГГА не исключили, что перебои с подачей могут продолжаться до начала отопительного сезона.