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У Києві заборонили виловлювати безпритульних котів

У Києві заборонили виловлювати безпритульних котів
Сьогодні, 22 чеврня, рішенням Київради було затверджено заборону на вилов безпритульних котів на території столиці, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Відповідне рішення підтримали 81 депутатів з 90. Міська влада Києва законодавчо затвердила заборону на відловлювання котів, однак ця заборона не стосується випадків, коли необхідно провести стерилізацію тварин, зробити щеплення або віддати новим власникам. Також затвердженим наказом передбачено, що співробітники комунальних підприємств Києва не мають права створювати перешкоди для хвостатих під час ловлі гризунів.

Крім того, депутати Київради ухвалили, що відтепер котам мають надавати доступ до підвальних приміщень. Відповідно до цієї норми, представники ЖЕКів, ЖБК і Об'єднань співвласників багатоквартирного будинку зобов’язані займатися перевіркою підвалів та горищ, аби уникнути випадків, коли тварини залишалися в закритому приміщенні і це призводило до їх загибелі. Також профільним комунальним підприємствам «Притулок для тварин» та «Київській міській лікарні ветеринарної медицини» необхідно організувати проведення стерилізації безпритульних котів.
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