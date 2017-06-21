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Киевлянам придется платить за коммуналку по новым тарифам уже с августа

Киевлянам придется платить за коммуналку по новым тарифам уже с августа
Повышение тарифов на коммуналку в Киеве произойдет уже через месяц – с 1 августа киевлянам повышают тарифы на коммунальные услуги. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Станислав Куценко, начальник Главного управления юстиции Киева.

По его словам, решение КГГА о повышении тарифов вступит в силу уже 1 июля. «Тарифы в действие вступают уже с 1 июля. В квитанциях это будет отображено в августе 2017 года и тогда по новым тарифам они будут платить», заявил Куценко. Также он подчеркнул, что киевские власти вынуждены поднять тарифы только по причине того, что растут все остальные платежи в столице. По его словам, постепенно весь Киев начнет подключаться к «программе» повышения тарифов, и он привел в пример ситуацию с топливом, поскольку цены на него возросли сразу на двести процентов.

«Тарифы, о которых говорим, не пересматривались с 2010 года. Повышение происходит за счет того, что была повышена минимальная зарплата», добавил чиновник.
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