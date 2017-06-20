Вятрович рассказал о процессе декоммунизации в Киеве

Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти, заявил о том, что в столице Украины остается демонтировать 18 памятных знаков и 10 памятников в рамках закона о декоммунизации.
Как передает replyua.net со ссылкой на 44.ua, глава института при этом подчеркнул, что среди памятников, подлежащих сносу, нужно, в первую очередь, отметить скульптурную композицию «Таращанец», посвященную экипажу бронепоезда, а также памятники Михаилу Кирпоносу, советскому военному деятелю, и Николаю Островскому, русскому писателю. Среди памятных знаков, подлежащих сносу, значатся памятная доска Андрею Гречко, министру обороны СССР, барельеф с изображением Ленина на станции метрополитена «Театральная», барельеф «Большевикам 1918», который до сих пор находится возле завода «Арсенал».
Вятрович напомнил всем о том, что в ближайшее время необходимо демонтировать конную статую Щорса, которая находится на пересечении улицы Петлюры и бульвара Шевченко. Напомним, что законы о декоммунизации в Украине вступил в силу в мае 2015 года, и соответствующий указ подписывал Петр Порошенко, президент страны.