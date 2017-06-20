Стало известно, когда в Киеве возобновится подача горячей воды

КГГА и правительство пообещали киевлянам, что горячее водоснабжение в городе будет восстановлено, поскольку государство гарантирует выплаты поставщикам услуги, чтобы они смогли возобновить свою деятельность. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, горячее водоснабжение планируется восстановить до конца текущей недели.
Напомним, что пять районов столицы сейчас пребывают не только без горячего водоснабжения, но и без каких-либо перспектив на возобновление подачи воды. Около трех тысяч домов и десятки коммунальных учреждений могли провести все лето без горячей воды вплоть до середины осени через остановку газоснабжения киевской ТЭЦ-6. Работу станции заблокировали долги государства по льготам и субсидиям перед теплогенерирующей компанией. Сейчас власти заверили в том, что ближе к отопительному сезону все проблемы будут решены.
Кроме того, технические вопросы должны решиться в самых проблемных районах Киева – в Воскресенском массиве, в Радужном, а также на Троещине и Оболони. Жители этих районов не получают горячую воду с конца мая, и уже почти месяц сидят без горячего водоснабжения. Петр Пантелеев, заместитель главы КГГА, заявил о том, что горячая вода будет к концу недели.