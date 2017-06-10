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Контрактову площу очистили від МАФів

Контрактову площу очистили від МАФів
На столичній Контрактовій площі було демонтовано декілька МАФів, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Зокрема, з площі в історичному центрі Києва було прибрано 4 точки, де продавали хот-доги, готували кавові напої, шаурму та вок. Очевидці повідомляють, що біля того місця, де стояли прибрані МАФи, досі розташовані ще 3 кіоски, 2 з яких на даний момент вже не працюють.

Варто нагадати, що раніше в квітні в КМДА робили анонс щодо відповідних робіт на Контрактовій площі. Тоді міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що ремонтні роботи охоплять як Контрактову площу, так і прилеглі до неї вулиці. Планується, що деякі МАФи перенесуть, а на їх місці облаштують зелену зону. Кличко розповідав, що концепція загального вигляду оновленої Контрактової площі перебуває на етапі розробки, а згодом міська влада почне активні ремонтні роботи, що розподілять в кілька етапів. Зокрема, буде введено нову схему дорожнього руху поблизу Контрактової на період, поки проводитиметься реконструкція. Головна мета для київської влади, за словами Кличка, це бажання зробити Контрактову площу новим місцем відпочинку, а не торгівлі.
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