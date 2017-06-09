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В Киеве побит температурный рекорд, продержавшийся более 130 лет

В Киеве побит температурный рекорд, продержавшийся более 130 лет
В столице Украины, Киеве, ночью 8 июня был побит температурный рекорд, который держался с 1881 года, когда только начались первые метеонаблюдения. Как сообщает replyua.net со ссылкой на сайт Центральной геофизической лаборатории, в ночные часы столбик термометра практически не опускался.

«Впервые в этом году температура воздуха в тени достигла +30 градусов. В прошлом году это произошло на две недели позже. Благодаря знойному дню в ночь на 8 июня было рекордно тепло с 1881 года, потому что температура не опустилась ниже +19,1 градуса, что на 0,5 градусов теплее предыдущего рекорда 2011 года», отмечается в заявлении обсерватории. Кроме того, метеорологи отметили, что вода в Днепре за последние дни очень быстро прогревалась.

К примеру, 7 июня возле Гидропарка специалисты измерили температуру, и она превышала 20 градусов, что является достаточно редким явлением для начала июня. Годом ранее двадцатиградусная температура в Днепре была установлена только в третьей декаде июня.
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