В магазині у Києві продають вкрадену форму для ЗСУ (фото)

Волонтер і ветеран антитерористичної операції Мартін Брест на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в одному з магазинів Києва поруч із залізничним вокалом продається форма ЗСУ, яку було викрадено із армійських складів. Про це інформує replyua.net.
«Відповідальний вкрав у своїх людей ту форму, якої постійно не вистачає. Для нашої армії вартість літнього польового комплекту складає в межах 800 гривень. В магазин її продали оптом за 500 гривень. Магазин успішно торгує, тому що військовим не вистачає форми і вони саме у цьому магазині її купують», - наголошується у повідомленні. За словами Бреста, в магазині точно знають, що торгують краденим. «ВСП не може нічого, не їхня юрисдикція. Поліція не може нічого - це ФОПка, накладних немає, нічого немає », - зазначив волонтер.
Раніше волонтер Максим Музика у Facebook написав, що закуплені волонтерами та спонсорами для Другого батальйону Національної гвардії речі не доходять до бійців через командування. Музика, який організовує збір та передачу допомоги для цього батальйону, командири гвардії регулярно перепродують зібрані речі.