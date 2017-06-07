валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

В магазині у Києві продають вкрадену форму для ЗСУ (фото)

В магазині у Києві продають вкрадену форму для ЗСУ (фото)
Волонтер і ветеран антитерористичної операції Мартін Брест на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в одному з магазинів Києва поруч із залізничним вокалом продається форма ЗСУ, яку було викрадено із армійських складів. Про це інформує replyua.net.

«Відповідальний вкрав у своїх людей ту форму, якої постійно не вистачає. Для нашої армії вартість літнього польового комплекту складає в межах 800 гривень. В магазин її продали оптом за 500 гривень. Магазин успішно торгує, тому що військовим не вистачає форми і вони саме у цьому магазині її купують», - наголошується у повідомленні. За словами Бреста, в магазині точно знають, що торгують краденим. «ВСП не може нічого, не їхня юрисдикція. Поліція не може нічого - це ФОПка, накладних немає, нічого немає », - зазначив волонтер.

В магазині у Києві продають вкрадену форму для ЗСУ (фото)
В магазині у Києві продають вкрадену форму для ЗСУ (фото)
Раніше волонтер Максим Музика у Facebook написав, що закуплені волонтерами та спонсорами для Другого батальйону Національної гвардії речі не доходять до бійців через командування. Музика, який організовує збір та передачу допомоги для цього батальйону, командири гвардії регулярно перепродують зібрані речі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день