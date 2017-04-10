В Киеве могут появиться новые мусороперерабатывающие заводы

В Киевской городской государственной администрации заявили о новых планах по строительству двух мусороперерабатывающих заводов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, одно предприятие планируется построить на Левом берегу столицы, на улице Коллекторной, а второй завод – на улице Краснознаменной в Голосеевском районе.
По словам Петра Пантелеева, заместителя председателя КГГА, в Киеве скоро будут построены сразу несколько мусороперерабатывающих предприятий, и в текущем году начнется строительство двух заводов – на улицах Коллекторной и Краснознаменной, и эти предприятия будут принимать только мусор из Киева. «У киевских властей есть цель. Мы не хотим, чтобы предприятие «Энергия» сжигало все отходы. Нужно, чтобы мусор предварительно сортировался, нужно отбирать органическую фракцию, и сжигать только то, что можно сжечь. Именно такие подходы сейчас внедряются в европейских странах», подчеркнул Пантелеев.
Также, по его словам, столичные власти отказались от проекта строительства мусороперерабатывающих предприятий на Киевщине, в том числе в селе Подгорцы. Напомним, что проблема мусора во Львове продолжает ухудшаться.