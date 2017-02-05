Горган требует от перевозчиков снизить стоимость проезда в киевских маршрутках

Александр Горган, председатель Киевской областной государственной администрации, заявил о том, что частные перевозчики должны снизить стоимость проезда в киевских маршрутках, и это нужно сделать с понедельника, с 6 февраля.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА, Горган призвал всех частных перевозчиков вернуть прежнюю стоимость проезда. «В течение следующей недели, до 13 февраля, появится специальная комиссия, которая будет работать по вопросу определения обоснованной стоимости проезда. Перевозчики ранее ее повысили, но мы призываем вернуть прежнюю стоимость. Комиссия оценит стоимость топлива, уровень платежеспособности киевлян, а также другие факторы, которые так или иначе влияют на стоимость проезда в маршрутках», подчеркнул Горган.
Также чиновник отметил, что в столице трудится только треть работоспособного населения Киевской области, и от стоимости проезда в транспорте зависит материальное и экономическое положение всего населения Киевщины. Напомним, что ранее Павел Розенко заявил, что считает преступными намерениями и мошенничеством попытки повысить цены на проезд в маршрутках.