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Подробиці скандальної забудови біля університету Шевченка

Подробиці скандальної забудови біля університету Шевченка
Стали відомі подробиці скандальної забудови поблизу одного з корпусів Київського національного університету імені Шевченка. Мова йде про ділянку неподалік Інституту біології та медицини в районі станції метро Виставковий центр. Про цю ситуацію інформаційний портал replyua.net повідомляв напередодні.

В четвер обурені студенти зібрались на місці, яке в майбутньому планує зайняти офісно-торговий центр. Там вони зустрілись з представником компанії-забудовника, який запевнив, що вони мають всі необхідні дозволи від адміністрації університету та керівництва міста. Крім того, було зазначено, що планується будівництво восьмиповерхової будівлі з відкритим паркінгом на десять місць. Сам процес зведення будівлі займе, за словами будівельників, близько трьох місяців. Також представник компанії запевнив, що підземного паркінгу, безпеку зведення якого поблизу метро і поставили під сумнів студенти, не буде.

Нагадаємо, що цього тижня поблизу навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» університету Шевченка почали загороджувати територію під майбутнє будівництво. Попередню інформацію про створення спортивного комплексу для студентів було спростовано адміністрацією університету. Як виявилось, дана ділянка не належить КНУ імені Шевченка і в 2013 році Київська міська рада передала її товариству з обмеженою відповідальністю "Спортбізелект". Студенти виступили проти подібного будівництва, запевняючи, що це може завадити роботі науково-навчального центру. Раніше ця територія уже оборонялася громадськістю від забудови МАФами в 2013 році.
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