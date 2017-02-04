Влада Києва вимагає від перевізників повернення старої вартості проїзду

Керівник Київської ОДА Олександр Горган звернулася із закликом до місцевих автоперевізників повернутися до колишньої вартості проїзду, яка була піднята минулого місяця, передає replyua.net. При цьому зазначається, що крайній термін виконання цієї вимоги – найближчий понеділок, 6 лютого. Горган наголосив, що вирішенням даного питання вже почали займатися представники спеціальної комісії, яким належить встановити обґрунтовану ціну на проїзд в даному виді транспорту, приймаючи до уваги фінансові можливості населення, вартості бензину та низку інших факторів, які можуть вплинути на вартість квитка. Олександр Горган зазначив, що водіям маршрутних таксі Києва потрібно скасувати завищені ціни та відновити старі.
У прес-службі обласної державної адміністрації зазначили, що не менше 30% працездатного населення столичної області працює в межах Києва. Як відомо, після того, як минулого місяця піднялася вартість проїзду в маршрутках столиці, за одну поїздку по місту доводиться платити в межах 5 – 7 гривень.
Варто нагадати, що 23 січня поруч з будівле. міської ради міста Конотоп Сумської області понад сто жителів взяли участь у протесаному мітингу через подорожчання проїзду.