Скандал в Київському національному університеті імені Шевченка

Вчора, 1 лютого, неподалік корпусів Київського національного університету імені Шевченка на станції метро Виставковий центр почали встановлювати паркани під майбутнє будівництво, інформує replyua.net з посиланням на спільноти КНУ в соціальних мережах. Представник університету, проректор з науково-педагогічної роботи В’ячеслав Шамрай прокоментував ситуацію і заявив, що будується не фізкультурно-оздоровчий центр, як повідомлялось спочатку, а офісний центр на території, яка не є власністю університету, однак межує з ним.
Мова йде про земельну ділянку, що розташована перед навчально-науковим центром «Інституту біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згідно з архівними даними, ця територія була передана рішенням Київської міської ради товариству з обмеженою відповідальністю "СПОРТБІЗЕЛЕКТ" в 2013 році. Метою надання ділянки вказано будівництво торгово-офісного центру з підземним паркінгом. Студенти висловили своє невдоволення подібною забудовою під вікнами університету, аргументуючи свою позицію тим, що це може завадити роботі науково-навчального центру, а також поставили під сумнів безпеку спорудження кількаповерхової будівлі з підземним паркінгом поруч біля станції метро. Студентство планує організувати акцію протесту та зібрати підписи проти зведення офісного центру й передати їх очільнику міста Віталію Кличку.
Варто нагадати, що раніше студенти вже виступали проти забудови цієї території. Зокрема в 2013 році завдяки небайдужості громадськості вдалось попередити зведення МАФів на цьому місці.