Под декоммунизацию попали еще несколько улиц и проспектов в Киеве

Представители комиссии Киевсовета по вопросам самоуправления, международных и региональных связей согласовали проект решения о возвращении исторического названия улицам, переулкам, проспектам и бульварам Киева, информирует replyua.net со ссылкой на ZN.ua.
В частности, предлагается изменить лишь несколько букв в следующих названиях – переулок Кустанайский на Костанайский, улицу Кустанайскую – на Костанайскую, улицу Алма-Атинскую – на Алматинскую. Кроме того, в комиссии предлагают переименовать следующие проспекты, улицы и переулки: проспект Героев Сталинграда станет проспектом Владимира Ивасюка, переулок Реута – переулком Памвы Беринды, переулок Делегатский – переулком Федоровским, улица Тропинина – улицей Якубенковской, улица Семашко – улицей Павлушкова, улица Пугачева – улицей Академика Ромоданова, улица Петровского – улицей Василия Щавинского.
Также улицу Горовица переименуют в улицу Василия Барки, Новороссийскую – в Опришковскую, Московскую – в Дмитрия Годзенко, Маршала Тимошенко – в Николая Кагарлицкого, генерала Наумова – в улицу Людмилы Фои. Предлагается переименовать бульвары: Кольцова – в Руденко, Дружбы Народов – в Николая Михновского.