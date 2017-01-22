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Киев заработал 19 миллионов гривен за счет туристического сбора

Киев заработал 19 миллионов гривен за счет туристического сбора
Антон Тараненко, глава управления туризма КГГА, сделал заявление о том, что в прошлом году столица Украины дополнительно получила 18,7 миллионов гривен благодаря новому туристическому сбору, сообщает replyua.net со ссылкой на АВС.

По словам Тараненко, туристический сбор в Киеве в прошлом году повысился на сорок процентов по сравнению с 2015 годом, когда удалось собрать всего 13 миллионов гривен. В управлении туризма Киевской городской государственной администрации также отметили, что сейчас в столице туристический сбор платят не больше сорока процентов средств размещения. В основном, такой сбор поступает от легальных и аккредитованных гостиниц Киева.

Тараненко также заявил, что квартиры, хостелы, мини-отели и апартаменты составляют в настоящее время более 60 процентов всего туристического рынка столицы. На сегодняшний день эти 60 процентов мест размещений туристический сбор не оплачивают, и это является большой проблемой. Нужно отметить, что в прошлом году в Киеве побывали порядка полутора миллионов иностранных туристов.
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