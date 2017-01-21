По всему миру проходят акции протеста против России и Путина. В Киеве сегодня звучали лозунги "Стоп Путин! Стоп война!" Митинги были организованы в Сиднее, Лионе, Тбилиси, Риге, Варшаве и Санкт-Петербурге. Далее фоторепортаж от УНИАН.
Стоп Путин! Стоп война! - фоторепортаж
По всему миру проходят акции протеста против России и Путина. В Киеве сегодня звучали лозунги "Стоп Путин! Стоп война!" Митинги были организованы в Сиднее, Лионе, Тбилиси, Риге, Варшаве и Санкт-Петербурге. Далее фоторепортаж от УНИАН.
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