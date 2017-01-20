Киевляне с теплосчётчиком могут не платить за отопление — юрист

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Жители Киева, у которых в квартирах установлены тепловые счётчики, в соответствии с действующим законодательством имеют право не оплачивать отопление. Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление директора по правовому обеспечению акционерной компании «Киевэнерго» Ольги Иевлевой, которое было озвучено в рамках пятничной пресс-конференции, нынешнее законодательство не является совершенным. Юрист утверждает, что действующий закон предусматривает «действительно дискредитирующие нормы».Так, Иевлева отметила, что текущий закон обязывает владельцев квартирных теплосчётчиков ежемесячно снимать показания, чтобы фиксировать количество полученного тепла. Тем не менее, передавать эти сведения компании, поставляющей тепло, закон де-факто не обязывает. Согласно текущему закону, если владельцы квартиры, в которой установлен персональный теплосчетчик, не передают показания поставщику тепла, то значит, что показания являются нулевыми.Самовольно выписывать счета таким киевлянам теплоснабжающие компании не имеют права. Напротив, использованное тепло должно распределяться между теми квартирами, где отсутствуют счётчики тепла. В связи с этим юрист призывает изменить закон, чтобы все украинские теплоснабжающие организации получили возможность насчитывать платежи в соответствии с нормами, если владельцы жилплощади не передают показания квартирного счётчика.