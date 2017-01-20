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Из-за роста минимальной зарплаты в Киеве подорожает стоимость проезда в маршрутках

Из-за роста минимальной зарплаты в Киеве подорожает стоимость проезда в маршрутках
Издание «Сегодня» сообщает, что с завтрашнего дня частные перевозчики столицы приняли решение повысить на 1 гривну цену на проезд, о чем сообщает replyua.net. Таким образом, в тех маршрутках, в которых за проезд нужно было платить 4 грн., придется отдавать уже 5 гривен, а если цена проезда была равна 5 грн., то теперь она вырастет до 6 грн. Примечательно, что не так давно стоимость проезда в столичных маршрутках поднималась. Как пояснили перевозчики, это было вызвано подорожанием горючего и требованиями властей проводить обновление автопарка.

Среди других причин роста цен на проезд в маршрутках Киева – повышение в Украине с 1 января размера минимальной заработной платы до 3200 грн., а это, в свою очередь, тоже способствует росту цен на проезд. Перевозчики сообщили, что данное решение прошло согласование с властями столицы.

«Мы приняли такое решение в связи с тем, что поднялась минимальная заработная плата. Руководство города Киева провело с перевозчиками все необходимые переговоры», - рассказал журналистам руководитель коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь. Вместе с тем, у КП «Киевпастранс» нет планов повышать цену на проезд в своих автобусах.
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