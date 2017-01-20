У Києві горе-працівник влаштував "вбивче" збивання бурульок (ВІДЕО)

У Києві на одній з будівель працівник почав збивати бурульки, але при цьому не огородив місце їх падіння. Як інформує replyua.net, кияни зняли на відео, як горе-робітник займається «вбивчою» справою.
Даний інцидент трапився у столиці сьогодні, 20-го січня, у післяобідній час. За словами очевидців, місце, на яке падали багато кілограмові шматки льоду та бурульки, не було загороджене ніякими попереджувальними стрічками або знаками. «На тротуарі лежала буква з напису «ПриватБанку», який знаходиться на першому поверсі будівлі. Напевно, умілець якось умудрився її збити шматком льоду», - зазначив очевидець.
В той самий час навколо місця події зібрався чималий натовп обурених таким ставленням до техніки безпеки киян. «Хоча б стрічкою обмотав, д**іл!», - вигукнув в сторону горе-збивальника один з перехожих. У відповідь з даху пролунало: «Та на ту огорожу все одно ніхто уваги не звертає». А коли люди пригрозили, що зараз викличуть поліцію, чоловік спустився на мотузці і кудись пішов. Як повідомлялося раніше, у Києві з дахів будівель обриваються глиби льоду, які падають на припарковані на узбіччі автомобілі. Раніше лід впав людині на голову, в результаті чого вона отримала травми.