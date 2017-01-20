Фемида в Киеве арестовала племянника вдовы умершего лидера Узбекистана Татьяны Каримовой

Суд в Украинском государстве принял решение арестовать разыскиваемого правоохранителями Ташкента не последнего родственника умершему лидеру Узбекистана Исламу Каримову, о чем информирует replyua.net, со ссылкой на «Радио Свобода». Как удалось выяснить, задержанный подозревается узбекскими властями в том, что потратил сотни миллионов американских долларов.
20 января 2017 года в Соломенском районном суде столицы Украины сообщили, что фемида приняла решение задержать с арестом тридцатитрехлетнего узбекского жителя Акбарали Абдуллаева. В соответствии с обнародованной информацией, в указанной личности в киевском аэропорту «Жуляны», во время операции по задержанию, были обнаружены паспорта республики Доминикан и Узбекистана. В настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции подозреваемого на родину.
Помимо прочего удалось выяснить, что Акбарали Абдулаев является вдове умершего президента Узбекистана Ислама Каримова Татьяне Каримовой племянником. В столице Узбекистана он обвиняется властями в растрате сотен миллионов «зеленых», а также в финансовом мошенничестве в 2014 году. Пока что остается неизвестным факт, когда и при каких обстоятельствах задержанный покинул Узбекистан.