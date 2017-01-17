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У Києві прийшла квитанція за опалення квартири на 8 тисяч

У Києві прийшла квитанція за опалення квартири на 8 тисяч
Одна з київських сімей отримала платіжку на суму майже 8 тисяч гривень за один опалювальний місяць у квартирі площею 88 квадратів. Про це у себе на Фейсбуці розповіла мешканка столиці Ульянова Ольга, яка і отримала дану квитанцію від «Київенерго», передає replyua.net.

«Сьогодні мені прийшла платіжка за тепло, яка просто завела мене в шоковий стан. 7 тисяч 901 гривня 82 копійки до сплати… За опалення квартири площею 88 метрів квадратних», - заявила жінка. «Оля, не гай часу, іди відразу до суду. Подавай заяву на спробу шахрайства та за моральний збиток. Те ж саме рекомендуйте сусідам. Нехай доводять, що платіжка обґрунтована. А не знову просять вибачення за помилку», - зазначив Сергій Горський у коментарі під публікацією.

«Київська квитанція вражає. За опалення 88 метрів – 7900 гривень. Експерти, які у кого думки з цього приводу?», - зазначив колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко у себе на Фейсбуці. «Мені здається, що їм там взагалі башню зірвало. І все вказує на те, що відновленню вже не підлягає», - зазначила користувачка. «Ну… Для нашої планети під назвою «Київ» це вже нормально», - наголосив Валерій Головченко. Зокрема люди обурені такою ситуацією, яка повторюється в столиці вже не вперше.
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