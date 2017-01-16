У Києві ДТП влаштував "опер" (ВІДЕО)

У Києві місцеві мешканці допомагали представникам правоохоронних органів затримувати водія автомобіля Toyota, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік представився поліцейським як оперативник, який має стаж роботи 14 років. Про це на власній сторінці у Фейсбуці повідомляє «Київ оперативний», передає replyua.net.
Даний інцидент відбувся минулого вечора, 15-го січня. За даними очевидців, автомобіль марки Тойота вилетів з дороги та протаранив огорожу. Через деякий час на місце пригоди прибули представники поліції. В той час п’яний водій легковика вже намагався додзвонитися своєму адвокату і «порішати питання» на місці. «Він відмовився надавати поліції будь-які документи. Лише представився як оперативний з 14-ти річним стажем роботи. Його затримали та доправили до місцевого відділку поліції, щоб з’ясувати особистість. Розбите авто було відправлено на штрафмайданчик», - йдеться у повідомленні.
Крім того свідки пригоди розповідають, що причину водіння авто у нетверезому стані кермувальник пояснив тим, що нібито нещодавно розвівся з дружино, сильно переживає з цього приводу, і не помітив, як перебрав з алкоголем. На даний момент більше ніякої інформації щодо даної пригоди невідомо.