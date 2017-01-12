Безналичная оплата "Яндекс Такси" теперь в Киеве

С каждым годом служба «Яндекс Такси» стремительно набирает популярность по всему миру, в том числе и в столице Украины передает replyua.net с ссылкой на AIN. В настоящий момент в Киеве граждане получили уникальную возможность оплачивать проезд в такси при помощи банковской карты. Напомним, что служба «Яндекс Такси» ранее позволяла расчет только наличными деньгами. Накануне 2017 года были внесены коррективы в систему оплаты, и теперь услуги такси можно оплачивать денежными переводами.
Как оплатить услугу без налички
Для того что бы расплачиваться за поездку в «Яндекс. Такси» банковской картой, необходимо для начала установить на смартфон одноименное приложение. После установки приложение нужно авторизоваться и синхронизировать карту со своим GPS- навигатором. После каждой поездки на такси, с вашей карты автоматически будут сниматься денежные средства за предоставленные сервисом услуги. Аналогичным образом можно оставлять водителю чаевые, если вам понравилось качество сервиса. Для этого нужно предварительно установить в настройках процент, который вы готовы отдать водителю.
Где работает сервис «Яндекс Такси»
Киев стал первым городом в Украине, где были введены вышеуказанные новшества. На данный момент служба «Яндекс Такси» запустила аналогичную программу в Харькове и Днепре. Только в новых городах еще не было введено функции безналичного расчета
Сервис «Яндекс. Такси» предоставляет услуги перевоза пассажиров на высшем уровне. В момент заказа вам не нужно будет звонить оператору, поскольку вы напрямую свяжетесь с таксистом, который ближе всего к вам расположен. Пока водитель приближается к вам, его передвижение по городу можно отследить прямо с вашего смартфона. В Украине, доступен пока один тариф «Эконом». В Киеве за услуги такси берут 25 грн за первые пару километров, после чего каждый следующий будет стоить вам 4,5 грн. Ситуация в Харькове и Днепре совсем иная, за первые пару километров с вам возьмут 14 грн., что почти в 2 раза дешевле, чем в столице Украины, а последующий километр будет стоить вам всего 4 грн.