валюта
СпецтемаГройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

На Київщині місцеві вирішили пограбувати будинок

На Київщині місцеві вирішили пограбувати будинок
У Кагарлику Київської області правоохоронці затримали розбійників, які увірвалися до приватного будинку, а після того, як він виявився не порожнім, нанесли ножове поранення інвалідові. Про це у четвер, 12-го січня, повідомляє видання «Обозреватель», посилаючись на власні інформаційні джерела в поліції, передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, 11-го січня посеред білого дня грабіжники увірвалися до будинку, в якому знаходилася жінка. Вони вимагали у неї віддати їм усі коштовності та гроші. Крім того один з нападників наніс удар ножем сину 40-річної жінки. Як виявилося, той являється інвалідом другої групи. Налякані, грабіжники втекли з будинку. Однак бігати їм довго не вдалося: поліція затримала злочинців біля міського цвинтаря. Під час проведення невідкладних оперативно-слідчих дій стало відомо, що двоє грабіжників – місцеві мешканці, вони не мають роботи та зловживають спиртним.

Наразі поліція не розголошує імена порушників. Також залишається невідома ситуація з сином-інвалідом – наскільки серйозне поранення йому було нанесено. Наразі поліція вирішує питання щодо порушення кримінального провадження за фактом озброєного нападу та розбійного грабежу.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Крымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток
Важное за сутки
11 янв 2017
19838

Крымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток

Крымский Бандеровец в своем блоге пишет, что жителей Севастополя переселяют на Дальний Восток. Предатели уже назвали это новой завуалированной волной депортации крымского населения, - передает

11 янв 2017
9507

Сотник: выступление Тиллерсона - это нож в спину с плевком в лицо

Российский журналист Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке прокомментировал сегодняшние обвинения Рекса Тиллерсона в адрес России, которого Дональд Трамп назвал кандидатом на должность главы

11 янв 2017
6963

Блогер: вата потроху прозріває

Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук поділився доволі показовими фото, які яскраво демонструють настрої населення на окупованій частині Донбасу, - про це інформує replyua.net.

Последние новости

В Европе запретят пестициды из-за пчел

Израиль и Палестина не будут участвовать в переговорах по ближневосточному конфликту в Париже

Щодо Трампа у всіх одна спільна помилка - Тука

Кандидат на посаду міністра оборони США готовий протистояти Росії

Facebook розробляє технологію читання думок

Саакашвілі відреагував на звинувачення Порошенка: Влада бариг!

Муждабаев: друзей Украины в России скоро совсем не останется

На Київщині місцеві вирішили пограбувати будинок

Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили: «Он только пиарился»

В комитете Европарламента проголосовали за отмену виз для граждан Грузии

Курц розповів про головні пріоритети Австрії щодо України

Маккейн пояснив, як з "вбивцею та продуктом КДБ" можна знайти спільну мову

CNN відповів команді Трампа на звинувачення у поширенні брехні

У Кремлі незадоволені висловлюванням Тіллерсона про Крим

План Савченко чи план Путіна?

Олланд ще раз наголосив, що Франція не визнає анексію Криму

Антин Мухарский хочет представлять Украину на «Евровидении – 2017»

Військовий медик врятував життя бійця АТО ціною власного

Число жертв морозов в Европе превысило 70 человек

Песков назвал угрозой наращивание США сил в Евросоюзе

 Новости за день