На Київщині місцеві вирішили пограбувати будинок

У Кагарлику Київської області правоохоронці затримали розбійників, які увірвалися до приватного будинку, а після того, як він виявився не порожнім, нанесли ножове поранення інвалідові. Про це у четвер, 12-го січня, повідомляє видання «Обозреватель», посилаючись на власні інформаційні джерела в поліції, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, 11-го січня посеред білого дня грабіжники увірвалися до будинку, в якому знаходилася жінка. Вони вимагали у неї віддати їм усі коштовності та гроші. Крім того один з нападників наніс удар ножем сину 40-річної жінки. Як виявилося, той являється інвалідом другої групи. Налякані, грабіжники втекли з будинку. Однак бігати їм довго не вдалося: поліція затримала злочинців біля міського цвинтаря. Під час проведення невідкладних оперативно-слідчих дій стало відомо, що двоє грабіжників – місцеві мешканці, вони не мають роботи та зловживають спиртним.
Наразі поліція не розголошує імена порушників. Також залишається невідома ситуація з сином-інвалідом – наскільки серйозне поранення йому було нанесено. Наразі поліція вирішує питання щодо порушення кримінального провадження за фактом озброєного нападу та розбійного грабежу.