У Києві на голову людині впала льодяна брила

Нещодавно місцевий мешканець столиці став жертвою падіння з даху величезної льодяної брили. Ситуація сталася на вулиці Велика Васильківська, 72. Про це від час ефіру на ТРК «Київ» розповів керівник Управління з надзвичайних ситуація Київської міської держадміністрації Ткачук Роман, передає replyua.net.
«Інцидент стався ще у вівторок, 10-го січня. Це був небезпечний випадок. ТЦ «Олімпійський» з козирка ресторану падає великий шматок льоду та травмує перехожого. В результаті удару чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму. Наразі він перебуває у нейрохірургічному відділенні», - розповів він. В той самий час Ткачук наголосив, що відповідальність за ліквідацію льоду, снігу та бурульок на дахах повністю лежить на плечах їх власників або балансоутримувачів.
Крім того, за словами Ткачука, наразі прибиранням снігу з дахів соціальних закладів займаються столичні рятувальники, які самі проявили таку ініціативу. «Однак відповідальність знаходиться на власниках будинків, яким регулярно нагадують про необхідність укладання договорів з підрядниками, щоб ті у разі необхідності могли займатися висотними роботами. Однак не всі слухаються і розуміють. От і маємо наслідки», - наголосив він.