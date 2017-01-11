Бывшие нардепы из АРК предстанут пред судом

В столице Украинского государства Киеве два райсуда – Святошинский и Печерский засядут для рассмотрения дел бывших парламентариев из Крымского полуострова Виталия Нахлупина и Светланы Савченко соответственно, о чем информирует отдел по связям с общественностью прокуратуры Крымского полуострова.
Как информирует replyua.net, суд по апелляционным вопросам столицы Украины предопределил юрисдикцию по уголовным производствам, в которых обвиняемыми проходят два бывших народных депутата парламента Крымского полуострова. В прокуратуре отмечается, что дело Светланы Савченко рассмотрят в Печерском райсуде Киева, а Виталия Нахлупина – в Святошинском. Как известно, экс-политикам выдвинуты обвинения в изменен родине. Сотрудники следственных органов считают, что бывшие парламентарии помогали российской стороне во время оккупации территории АРК.
Известно, что весной в марте месяце 2014-го ряд парламентариев Государственного Совета Республики Крым оказали поддержку, а также всячески способствовали аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией. В том числе, в то время политики противозаконно приняли ряд законов, в результате чего было незаконно создано гособразование «Республика Крым».