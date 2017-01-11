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Жители Киева не смогут оплачивать услуги ЖКХ через «Укрпочту»

Жители Киева не смогут оплачивать услуги ЖКХ через «Укрпочту»
С начала текущего года в госпредприятии «Укрпочта» отказались от продления договора с расположенном в Киеве КП «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ), в котором была предусмотрена возможность приема платежей за услуги ЖКХ. Как передает replyua.net со ссылкой на информацию пресс-службы «Укрпочты», причиной такого решения является убыточность такой услуги. В соответствии с подсчетами специалистов компании, полученная прибыль от платежей, поступающих от граждан, не способна покрыть ее расходы, необходимые для предоставления соответствующих услуг. В связи с установленным фактом, руководство «Укрпочты» написало обращение к ГИВЦ, в котором попросили поднять стоимость представляемых услуг, но им отказали.

«С учетом того, что ГИВЦ отказал в изменении тарифа, а период действия данного договора между двумя предприятиями подошел к концу 31 декабря минувшего года, в «Укрпочте» приняли решение не продолжать договор, в котором прописаны невыгодные для компании условия», - сказано в сообщении.

Пока что киевляне, как и прежде, могут оплачивать счета согласно сообщениям ГИВЦ через отделения коммерческих банков и сервисы онлайн платежей.

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