Из-за сильного снегопада в Киевской области хотят ограничить движение грузовых автомобилей

На сайте Киевской облгосадминистрации опубликовано сообщение, в котором водителей грузовых автомобилей просят не выезжать на дороги столичной области, так как если в дальнейшем будут продолжаться сильные снегопады, не исключено введение ограничительных мер на проезд грузовиков по трассам, имеющим государственное значение, передает replyua.net.
«В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями водителей и собственников крупногабаритных видов транспорта просим не отправляться в поездки по автомобильным дорогам области. Если будет введено ограничение на поездки по региону, грузовые автомобили должны будут либо ехать в обратную сторону, или ждать, пока погода улучшится. Для этого уже созданы специальные стоянки и пункты обогрева», - идет речь в опубликованном сообщении.
Кроме того, возглавляющий обладминистрацию Александр Горган обратился с призывом к населению области проявлять максимальную осторожность и бдительность на автомобильных дорогах и, если это возможно, временно отказаться от использования частного транспорта и вместо него несколько ближайших дней пользоваться общественным.