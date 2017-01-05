У Києві учасник АТО затримав свого грабіжника

На чоловіка, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, напали троє невідомих, коли той повертався ввечері додому. Наразі з одним із нападників вже працює поліція Солом’янського відділку, двох інших учасників нападу розшукують. Про це повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції Києва, передає replyua.net.
За словами потерпілого, він залишив свою автівку на парковці та повертався додому пішки. До нього підійшла жінка, яка попросила закурити, відволікаючи його увагу. Коли військовий почав шукати цигарку, в ту саму мить до нього підійшли невідомі та почали погрожувати ножем. Через кілька секунд один з нападників оглушив чоловіка ударом по голові пляшкою ззаду, після чого його почали бити ще двоє нападників. В результаті він опинився у підвальному приміщенні.
Під час побиття, згідно з інформацією поліції, нападники забрали у потерпілого мобільний телефон та гаманець з грошима, після чого вони спробували утекти. Проте учасник АТО виявився не із боязкого десятку. Не довго думаючи, він почав переслідувати своїх нападників. Під час втечі вони періодично погрожували йому ножем, проте військовому вдалося затримати одного з них. На місце пригоди прибув наряд поліції.