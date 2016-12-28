У Києві відбулося зухвале пограбування

Днями раніше ввечері троє невідомих осіб біля станції метро «Харківська» пограбували 45-ти річного місцевого мешканця, забравши у нього сумку з особистими речами, після чого грабіжники зникли з місця події. Про це повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції на сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.
Після пограбування потерпілий відразу звернувся до найближчого відділення поліції у Дарницькому районі, де розповів про всі деталі пограбування. Чоловік заявив, що під час того, як він йшов до автобусної зупинки, на нього біля метро напали троє невідомих і відібрали сумку з речами та грошима, після чого грабіжники зникли з місця злочину.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіжний напад). Наразі правоохоронці займаються невідкладними слідчими діями, з’ясовують деталі обставин та шукають підозрюваних. Поліція закликає всіх осіб, які стали свідками даної події або мають будь-яку інформацію про місце знаходження злочинців, звертатися з телефоном гарячої лінії 102 або на пряму до Дарницького відділку поліції за номером (044) 572-71-02. Поліція обіцяє знайти винуватців.