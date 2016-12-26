СБУ: в Киеве задержан ТОП-спонсор боевиков «ДНР»

На официальном портале Службы безопасности Украины появилось сообщение, что сотрудники Службы безопасности Украины в столице осуществили операцию по задержанию ТОП-менеджера, управляющего сетью супермаркетов. Примечательно, что торговые точки, с которыми связан задержанный, причастны к спонсированию террористов непризнанной мировым сообществом «ДНР».
Как информирует replyua.net, в настоящее время правоохранители не сообщают имя задержанного СБУшниками ТОП-менеджера сети магазинов. Детали спецоперации по задержанию спонсора террористов также пока не сообщаются. Однако в это же время известно, что в отношении задержанного, после предъявления ему подозрения в его участи в уголовном преступлении, было начато уголовное дело по части первой статьи 258-5 Уголовного кодекса Украинского государства – «финансирование терроризма».
В свою очередь фемида избрала для спонсора агрессора меру пресечения – заключение под стражу. Отмечается также и то, что это может быть не единственная личность, которая причастна к данному уголовному делу. Следовательно, сотрудники Службы безопасности Украины осуществляют экстренные следственные мероприятия относительно тех, кто бы еще мог быть в этом замешан.