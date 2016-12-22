Муждабаев: похороны погибшего в АТО не помешали киевским новогодним корпоративам

Муждабаев пишет: «Новогодние пышные корпоративы органов власти в то время, когда защитники Украины гибнут на Светлодарской дуге - это безумие. Жаль, что они так обезумели, что уже этого не поймут. Жуют, под собою не чуя страны». Он добавляет: «Сегодня в Киеве прощались с одним из павших. Если бы у этих были мозг, сердце и честь, в Киев привезли бы всех, отменили дискотеки с икрой, пронесли бы ребят по Крещатику, проводили с оркестром и военным салютом. Даже мысли такой, как понятно, нет».
Как сообщалось ранее, во время боевых действий на Светлодарской дуге погибли более десяти человек. Глава украинской стороны СЦКК Петренко заявлял, что Украина делала 119 запросов о прекращении огня, и сегодня в 16:00 обстрелы со стороны боевиков прекратились.