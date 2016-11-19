Киевляне испытали шок после получения квитанций за отопление

На этой неделе жители Киева пребывают в настоящем шоке после получения квитанций за отопление, передает replyua.net со ссылкой на ТСН. Суммы в платежках за октябрь разные, однако у всех киевлян они явно завышены. «Рекордсменом» по «потреблению тепла» стал коренной киевлян, который получил платежку, где указана сумма в размере 6571 гривна.
По словам киевлянина, сумму коммунальщики начислили при работающем счетчике. Получается, что за ноябрь мужчина мог бы увидеть счет на сумму 13 тысяч. Киевляне не только шокированы – они утверждают, что со страхом ждали этот отопительный сезон и были готовы к высоким суммам, но не догадывались, что суммы будут заоблачными, и этот отопительный сезон стал самым скандальным за всю историю. Многим жителям столицы пришли квитанции на сумму в 1200-1300 гривен, и это за две недели отопительного сезона.
По неизвестным причинам во многих домах стали «ломаться» счетчики, и коммунальщики «забрали их ремонтировать». Позже выяснилось, что из счетчиков волшебным образом пропадали какие-то детали. Киевляне называют происходящее одним словом – беспредел.
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