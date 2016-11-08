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«Борисполь» стал одним из самых быстроразвивающихся аэропортов Европы

«Борисполь» стал одним из самых быстроразвивающихся аэропортов Европы
На сайте Международного совета аэропортов появилась информация о том, что «Борисполь» стал в третьем квартале этого года одним из быстрорастущих и развивающихся европейских аэропортов, передает replyua.net со ссылкой на «КиевВласть».

На сайте ACI EUROPE также говорится о том, что по итогам третьего квартала текущего года «Борисполь» оказался в третьей группе по классификации европейских аэропортов. В эту группу входят только те аэропорты, которые каждый год обслуживают от пяти до десяти миллионов пассажиров. «Борисполю» удалось увеличить пассажирский поток сразу на 18 процентов на протяжении третьего квартала 2016 года, и в своей категории украинский международный аэропорт был признан одним из лучших наравне с известными аэропортами в Бухаресте, Тенерифе, Ларнаки и Берлина.

Интересно и то, что в третьем квартале пассажиропоток в аэропортах стран Евросоюза возрос сразу на шесть процентов, а в аэропортах европейских стран, не входящих в ЕС, снизился почти на пять процентов. Речь идет о России, Норвегии, Украине, Турции, поэтому прирост пассажиров в «Борисполе» - это большой успех.

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