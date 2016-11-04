В Киеве началась подготовка к Новому году

В Киевгорсовете сообщают о том, что в подразделении Архитектурно-декоративного освещения приступили к ремонту и дальнейшему монтажу праздничной иллюминации к Новому году, информирует replyua.net.
Сергей Майзель, глава Департамента транспортной инфраструктуры, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что приготовления к празднику уже стартовали в столице Украины. По его словам, сначала планируется оформить центральный район Киева, и иллюминация в ближайшие дни должна появиться сразу на нескольких улицах и площадях города. В частности, уже совсем скоро ощущение праздника будет у киевлян, которые прогуливаются по Софийской площади – здесь все деревья оформят «падающим льдом», а Майдан Независимости будет украшен гирляндами.
На улице Хмельницкого появятся шары на тросовых растяжках и многочисленные гирлянды, а на Крещатике планируется установить иллюминацию на тросовых растяжках, а также повесить гирлянды на деревья. На Европейской площади, отметил Майзель, появятся гирлянды на деревьях, а также иллюминация над проезжей частью, на Грушевского украсят опоры наружного освещения.
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