Долги киевлян перед «Киевэнерго» приближаются к 2 миллиардам гривен

По состоянию на 1 октября текущего года долг жителей и предприятий Киева за горячую воду и отопление компании «Киевэнерго» достиг 1 миллиарда 700 миллионов гривен.
Как передает replyua.net, сегодня об этом заявили в пресс-службе киевской компании. За отопление организации Киева и население задолжали больше 828 миллионов, за горячую воду – больше 553 миллионов гривен. В компании подчеркнули, что на сегодняшний день самая большая задолженность наблюдается в Шевченковском и Голосеевском районах – 150 и 253 миллиона гривен. Более того, с каждым месяцем темпы роста по увеличению задолженности бьют все рекорды. Только за сентябрь задолженность возросла еще на 31 миллион. Среди киевлян также растет число должников, как и среди организаций. За горячую воду жители Киева не доплатили «Киевэнерго» 255 миллионов, за отопление – 296 миллионов гривен.
Нужно отметить, что, учитывая начало отопительного сезона, долги скоро начнут расти еще быстрее. В компании даже рассказали, жильцы каких киевских улиц и домов являются самыми крупными должниками – Приречная, дом 5, Коласа, дом 6, Щорса, дом 44а.
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