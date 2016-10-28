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Президент призначив нового керівника Київської ОДА

Президент призначив нового керівника Київської ОДА
Новим головою Київської обласної державної адміністрації став Горган Олександр, призначений президентом України Петром Порошенком. Про це глава держави повідомив сьогодні, 28-го жовтня, інформує replyua.net.

Як повідомлялося, раніше кандидатуру Горгана схвалила конкурсна комісія. До сьогоднішнього дня він займав посаду керівника Вишгородської державної адміністрації Київської області. Як відомо, 9-го вересня президент Петро Порошенко підписав наказ про звільнення вже колишнього губернатора Київщини Мельничука Максима. А вже 16-го вересня президент оголосив про конкурс на посаду глави Київської ОДА.

Також раніше інформаційне джерело УП розповідало, що Олександр Горган – «довірене лице» народного депутата від фракції «Воля народу» Москаленка Ярослава. Вишгородський район, де Горган обіймав посаду керівника районної державної адміністрації – округ саме Москаленка. Горган родом із заходу України. Він виходець з Калуша, що на Івано-Франківщині. Більше корисної інформації про «новоспеченого» губернатора Київської області не зазначається. Порошенко покладає на нього дуже серйозні надії, сподіваючись на те, що Горгану вдасться підняти загальний рівень життя Київщини.

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