Президент призначив нового керівника Київської ОДА

Новим головою Київської обласної державної адміністрації став Горган Олександр, призначений президентом України Петром Порошенком. Про це глава держави повідомив сьогодні, 28-го жовтня, інформує replyua.net.
Як повідомлялося, раніше кандидатуру Горгана схвалила конкурсна комісія. До сьогоднішнього дня він займав посаду керівника Вишгородської державної адміністрації Київської області. Як відомо, 9-го вересня президент Петро Порошенко підписав наказ про звільнення вже колишнього губернатора Київщини Мельничука Максима. А вже 16-го вересня президент оголосив про конкурс на посаду глави Київської ОДА.
Також раніше інформаційне джерело УП розповідало, що Олександр Горган – «довірене лице» народного депутата від фракції «Воля народу» Москаленка Ярослава. Вишгородський район, де Горган обіймав посаду керівника районної державної адміністрації – округ саме Москаленка. Горган родом із заходу України. Він виходець з Калуша, що на Івано-Франківщині. Більше корисної інформації про «новоспеченого» губернатора Київської області не зазначається. Порошенко покладає на нього дуже серйозні надії, сподіваючись на те, що Горгану вдасться підняти загальний рівень життя Київщини.
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