Станции киевского метрополитена начинают разрушаться

На некоторых станциях киевского метрополитена начали появляться большие трещины. Как информирует replyua.net со ссылкой на 44.ua, об этом сообщила журналистка Зебеде Шерфетдинова.
По ее словам, некоторые станции столичной подземки начинают постепенно разрушаться. Журналистка лично осматривала некоторые станции и обнаружила большие трещины на «Героев Днепра» и на «Тараса Шевченко». Нужно отметить, что об огромной трещине на «Героев Днепра» неоднократно сообщали и другие журналисты. Еще в конце сентября на своей странице в Фейсбуке Константин Коваленко сообщил о том, что на «Героев Днепра» трещина достигает десяти метров. В день, когда на станции появилась трещина, многие пассажиры не на шутку испугались и даже поднялись наверх и пошли пешком до «Минской».
Журналист писал, что станция треснула пополам, и такие огромные трещины представляют опасность для жизни пассажиров. По мнению Коваленко, трещина появилась из-за того, что над станцией началось опасное строительство торгового центра. Кроме того, за неделю до появления трещины на станции обваливался потолок.
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