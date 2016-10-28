Жители украинской столицы недовольны переименованием улиц

Как сообщает replyua.net, на сайте Киевского городского совета появляется все больше электронных петиций, требующих сохранения старых названий объектов, либо отвергающих новые названия некоторых улиц и проспектов, считая их «спорными» или «исторически неоправданными».
Сегодня на сайте Киевского городского совета появилась петиция, созданная гражданином Украины Василюком Юрием о том, что бульвар Дружбы Народов в Киеве должен сохранить свое старое называние. Автор петиции отмечает, что «дружба народов» - это ценность каждого государства и залог мира. Напоминаем, что столичные власти намерены переименовать бульвар Дружбы Народов в бульвар Павла Скоропадского.
Также на сайте есть петиция Загородного Константина, который требует переименовать проспект Степана Бандеры в проспект Владимира Великого. Автор настаивает на том, что личность Бандеры является спорной в истории Украины, а заслуги Владимира Великого – неоспоримыми. «Он создал великое и могущественное православное государство». Еще одна петиция посвящена требованию переименования улицы Ванды Василевской в улицу Богдана Гаврилишина.
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