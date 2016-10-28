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Жители украинской столицы недовольны переименованием улиц

Жители украинской столицы недовольны переименованием улиц
Как сообщает replyua.net, на сайте Киевского городского совета появляется все больше электронных петиций, требующих сохранения старых названий объектов, либо отвергающих новые названия некоторых улиц и проспектов, считая их «спорными» или «исторически неоправданными».

Сегодня на сайте Киевского городского совета появилась петиция, созданная гражданином Украины Василюком Юрием о том, что бульвар Дружбы Народов в Киеве должен сохранить свое старое называние. Автор петиции отмечает, что «дружба народов» - это ценность каждого государства и залог мира. Напоминаем, что столичные власти намерены переименовать бульвар Дружбы Народов в бульвар Павла Скоропадского.

Также на сайте есть петиция Загородного Константина, который требует переименовать проспект Степана Бандеры в проспект Владимира Великого. Автор настаивает на том, что личность Бандеры является спорной в истории Украины, а заслуги Владимира Великого – неоспоримыми. «Он создал великое и могущественное православное государство». Еще одна петиция посвящена требованию переименования улицы Ванды Василевской в улицу Богдана Гаврилишина.

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