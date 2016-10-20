Киевлян приглашают на необычное спортивное мероприятие

В субботу, 22 апреля, в Киеве состоится массовая гонка на каяках, передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня». Мероприятие обещает быть зрелищным, несмотря на то, что на дворе конец октября, и погода явно не располагает к соревнованиям на воде.
Участники будут одновременно стартовать на Оболонской набережной, и гонки пройдут вокруг острова Великий. Общая длина дистанции будет достигать 18 километров. Для того, чтобы участвовать в соревнованиях, участники должны были зарегистрироваться заранее. Главная интрига этого необычного заплыва заключается в том, что уже через семь минут после того, как будет дан старт всем участникам, на дистанцию выпустят «Акулу», и затем будет игра в «догонялки». «Акулой» будет выступать Павел Алтухов, который является одним из самых скоростных гребцов в Украине.
Павел принимал участие в Олимпийских играх в Бразилии. Если «Акула» покусает кого-то из гребцов, этот участник должен будет закончить соревнования, проплыв дистанцию не больше, чем за четыре минуты. Тем немногим, которым удастся уплыть от Алтухова, повезет намного больше – им достанутся ценные призы.
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