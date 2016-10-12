В жилые дома Киева тепло будут давать постепенно

Городская администрация Киева обязала компанию «Киевэнерго» начать отапливать жилые дома города со среды, 12 октября. Как информирует replyua.net со ссылкой на Киевэнерго, тепло в дома киевлян поступит уже сегодня.
В сообщении компании говорится о том, что температура воздуха продолжает снижаться, и в ближайшие дни синоптики прогнозируют меньше 8 градусов тепла. Распоряжение о начале отопительного сезона дал Виталий Кличко, столичный глава, и оно вступит в силу уже сегодня, пояснили в компании. Однако включать отопление коммунальщики будут постепенно, предупреждают в пресс-службе, и жители некоторых районов не должны паниковать, если обнаружат, что батареи все еще холодные.
Дело в том, что таким способом коммунальщики намереваются предотвратить аварийные ситуации, и, по некоторым данным, во многих жилых домах тепло дадут примерно через неделю или даже через десять дней. Каждый день во всех районах Киева тепло планируется подавать примерно в 15 процентов жилых домов. Отметим, что Киевэнерго обеспечивает теплом около девяти с половиной тысяч жилых домов столицы. Кроме того, в прошлом году в Киеве отопительный сезон начался без всяких задержек.
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