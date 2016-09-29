Акція протесту проти заборони Меджлісу в Києві

Наразі у Києві на Майдані Незалежності відбувається акція протесту проти заборони Меджлісу кримських татар в окупованому країною-агресором Криму. Як інформує replyua.net, станом на 12-ту годину 29-го вересня на площі зібралося близько 200-т мітингувальників.
Учасники акції розгорнули банер з надписом «Заборона Меджлісу = заборона народу». Також у протесті бере участь народний депутат України від «Блока Петра Порошенка» Рефат Чубаров. В той самий час до протесту приєдналися колишній в’язень Російьскої Федерації Афанасьєв Геннадій, координатор «громадської блокади Криму» Ленур Іслямов та дочка заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова Айше.
Як зазначалося раніше, 29-го вересня відбудеться засідання суду у Москві, де мають остаточно вирішити долю існування Меджлісу кримськотатарського народу. Окупаційна влада Криму вже неодноразово тиснула різними способами на представників цієї організації. Як відомо, 28-го вересня Ільмі Умеров заявив, що «суд» Криму оштрафував його за те, що він бере участь у засіданнях Меджлісу. Суд встановив штраф у розмірі 750-ти російських рублів. Ільмі Умеров називає цей факт спробою приниження та черговим залякуванням.
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