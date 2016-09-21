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Самые необычные петиции в Киеве

Самые необычные петиции в Киеве
Год назад, когда система электронных петиций для жителей Киева только начала работать, это вдохновило киевлян писать электронные прошения, однако сейчас петиций становится все меньше, и большинство из них весьма оригинальные. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, киевляне поддержали три десятка петиций, все остальные остались без внимания.

Многие жители столицы принципиально не ставят свои подписи, поскольку считают, что это бесполезно, - даже те прошения, которые получили необходимое количество подписей, не были рассмотрены. Среди самых креативных прошений нужно отметить несколько петиций, которые появились на сайте совсем недавно. К примеру, один из авторов требует посадить сезонные пальмы на Саперно-Слободской, другой киевлянин считает, что мусор в городе должны убирать не дворники, а сороки и вороны, которых можно обучить этой работе.

Еще одна неожиданная петиция – на всех остановках общественного транспорта поставить автоматы с бесплатной питьевой водой. Кто-то требует убрать в Мариинском парке памятник Генералу Ватутину, кто-то считает, что проспект Степана Бандеры нужно переименовать обратно в Московский проспект.

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