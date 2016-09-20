Киевские больницы будут отремонтированы до конца 2016 года

В нескольких столичных учреждениях здравоохранения сейчас идет или капитальный ремонт, или реконструкция, и киевские власти пообещали, что ремонт удастся полностью завершить к концу текущего года. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Александр Спасибко, заместитель главы КГГА.
В пресс-службе городской администрации сегодня рассказали, что Спасибко, а также Николай Поворозник, зампредседателя КГГА, проверили ход ремонтных работ в нескольких медицинских учреждениях города – в клинической больнице №12, в детских клинических больницах №7 и №2, в также в городском перинатальном центре. По словам Спасибко, городской бюджет выделил на ремонт и реконструкцию зданий достаточно средств, и уже в конце текущего года все работы будут завершены. Заместитель главы КГГА также отметил, что в рамках ремонтных работ будут заменены окна, утеплены фасады зданий, а также предусмотрена и внешняя отделка.
Поворозник, в свою очередь, подчеркнул, что обновленные больницы также получат новое оборудование, которое будет установлено в отремонтированных родильных залах и в современных палатах. Помимо этого, во всех учреждениях, где сейчас проводятся ремонтные работы, внедрят новые методы диагностики.
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