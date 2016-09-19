Смерть России - вчера произошел бунт возле посольства РФ в Киеве - фото

Горячая тема: Данилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру
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Андрей Данилко, больше известный всем, как Верка Сердючка, дал скандальное интервью Корреспонденту, сообщает replyua.net. Украинский певец, который уже около трех лет не дает концертов в своей
Украинский блогер сегодня сообщает о том, что крымчане решили бойкотировать выборы в Государственную Думу Российской Федерации – на многие избирательные участки за весь день так никто и не пришел –
Самозваний «прокурор» окупованого Криму Наталія Поклонська назвала «ненормальними» слова Президента України Петра Порошенка про застосування санкцій проти тих, хто здобуде перемогу на незаконних