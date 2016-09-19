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Смерть России - вчера произошел бунт возле посольства РФ в Киеве - фото

Вчера в Киеве активисты устроили настоящий беспорядок против проведения выборов в российскую Госдуму. Далее фоторепортаж

Смерть России - вчера произошел бунт возле посольства РФ в Киеве - фото
Смерть России - вчера произошел бунт возле посольства РФ в Киеве - фото
Смерть России - вчера произошел бунт возле посольства РФ в Киеве - фото
Смерть России - вчера произошел бунт возле посольства РФ в Киеве - фото
Смерть России - вчера произошел бунт возле посольства РФ в Киеве - фото

Горячая тема: Данилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру
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Крымский Бандеровец о том, как прошли выборы в оккупированном Крыму (ВИДЕО)

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