Лещенко повинен сам свідчити про свою корупцію - Луценко

Голова Генеральної прокуратури України Юрій Луценко каже, що народний депутат, член фракції «Блок Петра Порошенка» Лещенко Сергій повинен особисто свідчити про свою корупційну діяльність. Про це він повідомив представникам телеканалу «112 Україна», коментуючи свою відмову брати участь в обговоренні проблематики корупції в Україні на форумі YES, передає replyua.net.
«Я не казав, що не буду брати участі у щорічному форумі YES. Я лише відмовився від панелі «Боротьба з корупцією» через те, що у ній бере участь Лещенко. адже я – генеральний прокурор, а Лещенко повинен свідчити про свою корупційну діяльність. Саме тому разом з ним мають виступати представника Антикорупційних органів», - заявив Луценко.
Як зазначалося раніше, депутат Верховної Ради Сергій Лещенко купив елітну квартиру в новобудові, яка знаходиться у самісінькому центрі Києва, площею 192 квадрати. У свою чергу нардеп пояснював, що гроші на квартиру він узяв зі своїх заощаджень, а іншу частину він позичив. Вкладником у квартиру Лещенка стала його подружка Анастасія Топольська. Заможний депутат зазначив, що у декларації за поточний рік він внесе всі необхідні дані щодо придбання ним цього житла.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter