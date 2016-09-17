Україна за мир з РФ. Тільки умови будуть нашими - Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна готова до примирення з Російською Федерацією, але лише виключно на своїх передумовах. Про це сьогодні, 17-го вересня, він розповів під час свого виступу на щорічній «Ялтинській європейській стратегії», передає replyua.net.
«Ми «за» мир. Звісно, мир необхідний, тільки лише на наших умовах! Ми не являємось країною-агресором, яка намагається привласнити чужу землю», - зазначив Гройсман, даючи відповідь на запитання щодо майбутніх взаємовідносин з Росією. «Я не можу погодитися з оцінками, які характеризують конфлікт Росії та України, обмежуючи цими двома державами. Я вважаю, що це глобальна проблема. Це протистояння між двома світами: світом демократії та свободи, і світом, який цього ніколи не зрозуміє», - сказав він.
Водночас прем’єр-міністрі додав, що це збройне протистояння, яке знаходиться на території України, являється викликом для всього демократичного світу. «Це виклик для нас та усього демократичного світу, який розуміє, що цінності змінювати неможна. За них потрібно лише боротися. Питання лише одне – хто стане наступною жертвою? Чи ви думаєте, що агресор буде зупинятися? Це можливе лише при умові, що тиран змінить свої пріоритети», - підкреслив Гройсман.
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