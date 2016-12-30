У Хмельницькому поліція застрелила нападника з шилом

У Хмельницькому працівники правоохоронних органів відкрили вогонь по чоловікові, який наніс тілесне поранення шилом медсестрі Хмельницького психоневрологічного диспансеру. Не зупинившись на цьому, нападник, втікаючи, поранив ще кількох людей, які опинилися на його шляху. Про це повідомляється у п’ятницю на офіційному сайті Головного управління Нацполіції Хмельницької області, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що чоловік вів себе досить неадекватно та агресивно. «Під час погоні за нападником поліцейські здійснили декілька пострілів в повітря, але чоловік не зупинився та спробував поранити поліцейського. Правоохоронці були вимушені відкривати вогонь на ураження, поранивши нападника у ногу. Проте і це не зупинило озброєного побутовим шилом чоловіка: він продовжив нападати на оточуючих», - йдеться у інформаційному листі.
За словами поліцейських, чоловік помер у кареті швидкої допомоги, коли його перевозили до лікарні. Пізніше стало відомо, що дану особу вже раніше притягували до відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. Наразі відкрито кримінальне провадження. Ведуться невідкладні слідчі дії. Поліцейських підозрюють у перевищенні повноважень.