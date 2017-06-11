Стихія у Херсонській області: регіоном пронісся смерч (відео)

Над Херсонською областю пронісся потужний смерч. Як передає replyua.net, величезний вихор в п'ятницю, 9 червня, зафіксували випадкові очевидці. Місцеві жителі злякалися, що смерч може вирувати у Херсоні, але до міста він не дістався.
Стихія в Голопристанському районі знищила занедбаний тік, де колись мололи зерно. Ніхто не постраждав. Даний район розташований недалеко від Чорного моря. Заради деревини тут вирубують хвойні ліси. Їх висадили в п'ятдесяті роки, щоб зупинити просування пісків з Олешківської пустелі. Однак через масову вирубку дерев, потужним вітрам просто ніде зупинитися.
Нагадаємо, що кілька днів тому у Херсонській області зняли на відео вкрай рідкісний метеорологічний феномен поруч з Азовським морем. Відео незвичного явища під назвою Morning Glory – «ранкова глорія» можна побачити на YouTube-каналі. Форма хмари нагадує рулон, нерідко вона утворюється на висоті 300 метрів над землею. Швидкість пересування хмари складає 50-60 км за годину, від моря у напрямку до суші. Її довжина може досягати навіть однієї тисячі кілометрів, затуляючи собою весь обрій.